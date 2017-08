Trump deja Washington y sobre la Casa Blanca aparece arcoíris doble

El presidente estadounidense Donald Trump dejó la ciudad de Washington durante la tarde del jueves para asistir a una reunión en Virginia Occidental y poco después de su partida, uno de los espectáculos más geniales de la naturaleza pudo ser visto sobre el mencionado inmueble: un hermoso arcoíris doble. ¿Qué es lo que la madre naturaleza estuvo tratando de decirnos?

Imágenes del espectacular fenómeno comenzaron a circular en la red social Twitter. Pero, ¿qué es lo que la madre naturaleza estuvo tratando de decirnos? Comentarios de todo tipo circulan en las redes sociales. Algunos creen que hubo intervención divina, otros consideran que la naturaleza se puso contenta con la ausencia del mandatario.

Sin embargo, la verdad es que el arcoíris doble se formó luego de una tormenta en la capital estadounidense.

Hace algunos días, Golf Magazine informó que Trump había descrito la Casa Blanca como “un verdadero tugurio” ante los miembros de su Club Nacional de Golf en Bedminster, Nueva Jersey. Sin embargo, el mandatario negó haber dicho esas palabras.

Cabe señalar que Trump y su familia se fueron de vacaciones por 17 días a su club de golf, así que tal vez se puedan ver más arcoíris sobre la Casa Blanca.

