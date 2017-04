Sirio perdió a sus bebés, esposa y 25 parientes en ataque químico

El mundo entero ha quedado pasmado al ver las imágenes del presunto ataque químico a civiles en Idlib, Siria, pero los corazones de todos se estrujaron aún más al conocer la dramática historia de Abdul Hamid Youssef, un hombre sirio que sobrevivió las explosiones solo para ver morir y enterrar a sus bebés gemelos, su esposa y otros 25 parientes.

Abdul Hamid Youssef contó a medios internacionales que dormía cuando ocurrió el ataque. Al sentir olores extraños saltó de su cama y corrió a la habitación de sus bebés de 9 meses. Aparentemente estaban ilesos. Los cargó y se los dio a su esposa.

80 personas murieron en el ataque químico, entre ellos los hijos Abdul Hamid Youssef. (Foto: EFE)

Luego fue a la casa de sus padres. En el trayecto, Youssef se cruzó con personas que se tambaleaban y caían en la pista. Todas botaban espuma por la boca.

Cuando llegó a la vivienda encontró a sus dos hermanos muertos. Entonces pensó lo peor y regresó para ver a su esposa.

“Tenían espuma en la boca, hubo convulsiones. Todos estaban en el suelo. Estaban muriéndose. Mis niños, Ahmad y Aya, y mi esposa… todos fueron sacrificados. Toda mi familia murió”, gritó al recordar la trágica escena. “Luego me desplomé”.

En efecto, cuando Abdul Hamid Youssef despertó descubrió que 25 miembros de su familia estaban muertos.

El miércoles, los sobrevivientes se reunieron en el centro del pueblo para enterrar a las víctimas. La imagen que más resaltó fue la de Youssef,quien acunó a sus bebés, envueltos en sábanas blancas, antes de enterrarlos. La foto se hizo viral en redes sociales.

Sin embargo, en medio del dolor, Abdul Youssef dijo algo que emocionó a todos los parientes de las víctimas y sorprendió a los periodistas extranjeros.

“No se preocupen por mí, estoy llorando, pero son lágrimas de felicidad. Mis pequeños ahora están con Dios y eso es mejor que estar en Siria”, enunció con una breve sonrisa, pero a los segundos su rostro cambió y volvió a gritar: “Mis hijos no son los primeros niños en morir. Esto debe terminar”.

