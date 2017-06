Le cambiaron a su bebé y 30 años después descubre que vivió en la miseria

Zoya Tuganova es una funcionaria ferroviaria de Rusia que tiene 69 años, pero hace 30 años dio a luz a una hermosa bebé a la cual llamó Ekaterina. La cesárea la dejó cansada y solo pudo verla por unos segundos. Cuando despertó tenía a su lado otra bebé. Por más escándalo que hizo nadie la escuchó, es más los médicos amenazaron con internarla en un psiquiátrico.

“No podían creer que hubo un error, que alguien cambió los bebés. La que tenía no era mi bebé y yo grité pero nadie me escuchó. Así que me resigné”, dijo.

Por más de 20 años, Zoya Tuganova vivió atormentada recordando a su bebé y preguntándose cómo estaría. Eso no fue impedimento para amar a Katya, la hija cambiada, quien creció con todos los cuidados y regalos de su familia acomodada.

Katya tenía la salud bien frágil y fue atendida por los mejores médicos de Rusia. Su vida era perfecta, contaba con una profesión, un trabajo estatal y tenía 3 niños. Pero decidió paralizar todo para ayudar a su madre a buscar a su verdadera hija. “No podía soportar sus lágrimas. Toda la vida la vi llorar, así que decidí iniciar una investigación propia”, contó a The Siberian times.

Hija rica, hija pobre…

La búsqueda de Katya dio sus frutos. Hace unas semanas descubrieron que la verdadera hija de Zoya Tuganova tenía 4 niños. Ella se llamaba Luciya, era musulmana y vivía en la miseria.

Eso no fue todo, la vida de Luciya fue muy dura. Cuando su madre regresó a su casa tras haber dado a luz fue despreciada por su esposo. Él creía que le había sido infiel pues no había parecido con la bebé.

“Él la golpeaba todos los días y la insultaba. Mi madre fue humillada”, dijo Luciya, quien agregó que cansado de las burlas, el hombre cogió un cuchillo y se fue a buscar al supuesto amante. Así se convirtió en asesino y terminó preso.

La supuesta madre de Luciya no soportó la presión, pues tenía otros 3 hijos, y se dedicó al alcohol. Ella abandonó a los pequeños y ellos se vieron obligados a pedir comida en la calle. Finalmente terminaron en un orfanato.

Zoya Tuganova se lamenta por el error de los médicos y pide una compensación por el daño provocado. Aunque tiene contacto con su verdadera hija, señala que su vínculo florecerá porque Luciya “no la ve como su verdadera madre”.

no dejes de ver

Mujer rusa se arroja de un edificio en llamas durante incendio

Una mujer sobrevive tras caer de un octavo piso. (Video: RT)