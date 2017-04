Inglaterra: compró tanque de guerra por eBay y encontró un tesoro

Nick Mead, un coleccionista británico de 50 años, encontró oro en el depósito de combustible de un tanque T-54 de fabricación soviética que compró vía eBay. Aunque él gastó solo 37 mil dólares, el tesoro hallado supera los 2.5 millones.

Mead, de 50 años, ha declarado a la prensa de su país que con la ayuda de un mecánico desarmó el tanque para asegurarse que no hayan quedado restos de material explosivo en su interior.

Fue ahí cuando encontró el tesoro: 5 lingotes de oro de unos 5 kilogramos cada uno, valorados en casi 2,5 millones de dólares.

Nick y el mecánico que lo ayudó a desarmar el tanque militar. Con ellos, el tesoro. (foto: Facebook)

“No sabíamos qué hacer con él. No podíamos dirigirnos a una casa de empeño con 5 lingotes de oro así que llamé a la Policía”, cuenta Mead.

Los oficiales confiscaron el oro y en su lugar le entregaron un recibo y trasladaron el ‘tesoro’ a Londres.

El hombre cree que el tanque fue utilizado por el Ejército iraquí durante la Guerra del Golfo en Kuwait, lugar donde fue capturado y posteriormente transportado al Reino Unido.

“Aún si no me devuelven el oro, todavía me queda mi hermoso tanque”, asegura el coleccionista.

te puede interesar

La historia del ‘Angel de la muerte’, el mayor asesino serial del Perú. (Video: América Noticias)