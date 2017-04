Desgarrador caso de bebé que será desconectado pese a oposición de sus padres

Un verdadero drama atraviesa Reino Unido. Sus habitantes se han dividido en dos luego de conocer el desgarrador caso de un bebé terminal que será desconectado del sistema que lo mantiene con vida por orden del juez y pese a la posición de sus padres.

Un juez de Londres decidió el martes autorizar el pedido hecho por el Great Ormond Street —el hospital infantil más antiguo de Inglaterra— para desconectar a Charlie Gard, un bebé de 8 meses de edad, que padece del Síndrome de Agotamiento Mitocondrial, una rara enfermedad genética que causa debilidad muscular progresiva y, suele provocar la muerte en el primer año de vida.

El magistrado tomó la decisión sin contar con los deseos de los padres, quienes ya habían recolectado más de $1.5 millones para llevarlo a USA para someterlo a un tratamiento experimental, pues aseguran que Charlie nació sano y su salud se resquebrajó a los dos meses.

Connie y Chris Gard esperaron a Charlie con mucho amor y quedaron devastados cuando se enteraron de su terrible enfermedad. (Foto: Facebook)

Sin embargo, los expertos indican que Charlie Gard ya atraviesa la fase terminal de su enfermedad. En este etapa su cerebro está completamente dañado, casi no puede moverse, ni llorar y está sordo. Además consideran que el tratamiento que proponen los padres no lo curaría y que debería recibir cuidados paliativos para dejar de sufrir y “morir con dignidad”.

¿Qué dicen sus padres

Connie Yates y Chris Gard aseguran que Charlie “no está sufriendo” y que se le debería dar una “última oportunidad ” de vivir, aunque son conscientes que eso no mejorará su calidad de vida.

“Puede mover su boca y sus manos, aunque no las puede abrir del todo. Pero puede abrir sus ojos y vernos. Nadie lo conoce mejor que nosotros, que pasamos mucho más tiempo con él que los expertos. No sentimos que esté sufriendo. Si estuviera dolorido, no estaríamos buscando extenderle la vida”, afirmó el padre a BBC Mundo.

Gard también señaló que el tratamiento podría permitirle a Charlie “interactuar, sonreír, mirar objetos”. Y consideró que “no debería morir solamente porque nunca será como otros niños, corriendo por ahí”.

A pesar de lo que dicen los médicos, la pareja consiguió dinero para un tratamiento en USA, pero el juez ya habló. (Foto: Facebook)

el juicio

Durante la sentencia, el magistrado, Nicholas Francis, dijo que tomó la decisión de autorizar que se desconecte a Charlie “con el mayor de los pesares”, aunque con “completa convicción” de que era lo mejor para él.

Rindió tributo a sus padres por “ su valiente y digna campaña por su hijo” y por su “absoluta dedicación a su maravilloso hijo, desde el momento que nació”.

Aún no se sabe cuál será el siguiente paso de los padres. Por ahora solo quieren pasar tiempo con él.

este video te puede interesar