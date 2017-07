Este hombre dejó de consumir droga durante un año y mira cómo luce

“TheDude007”, un usuario de Reddit, confesó su adicción a las drogas, consumía cocaína, oxicodona (un opioide), éxtasis, LSD y acabó perdiendo su familia, los negocios, su casa y la salud.

“Miré a los ojos de mi hija de 3 años y me di cuenta de que no quería que en su cabeza se guardara la memoria de mí en aquel estado”, recordó el usuario de Reddit, un hombre de 30 años.

“‘TheDude007” decidió cambiar su estilo de vida y puso manos a la obra. Se mantuvo firme en su decisión de eliminar las drogas de su vida. Ha pasado un año desde que el hombre puso fin a su adicción.

Durante ese año ha viajado por el mundo, y ahora dirige dos negocios. También consiguió recuperar a su familia y afirma sentir que recién está empezando.

Congrats to @TheDude0007 on his year of sobriety. pic.twitter.com/VstXB1tM4A