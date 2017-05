Playboy: modelo enojó a Nueva Zelanda por esta foto en Instagram

Una fotografía que la modelo de Playboy Jaylene Cook ha subido a su cuenta de Instagram causó una reacción furibunda en Nueva Zelanda. ¿Cuál fue la razón?

En dicha instantánea, Jaylene Cook, que tiene 300.000 seguidores, aparece completamente desnuda, contemplando el paisaje desde lo alto del monte Taranaki, en Nueva Zelanda.

A pesar de su belleza, los maoríes locales consideran esta fotografía de Jaylene Cook de “mal gusto” y falta de sensibilidad ya que, para ellos, la cima del volcán es un lugar sagrado.

“Es como si alguien entrara en la Basílica de San Pedro del Vaticano y se hiciera una foto desnuda”, dijo Dennis Ngawhare, portavoz de la tribu maorí local, a la BBC de Londres.

Para los maoríes locales, el volcán es considerado el cementerio de los ancestros de la tribu y es visto en sí mismo como un ancestro.

Según la tradición local, incluso subir a la cima del pico es inapropiado y muy raras veces se hace, siempre con fines ceremoniales.

Jaylene Cook se hizo la fotografía hace unos días, cuando subió al monte de 2.518 metros de altitud con su pareja y ya acumula casi 10.000 “Me gusta”.

¿qué dijo la modelo de playboy?

Jaylene Cook explicó que la imagen la realizó su pareja, que es fotógrafo y ha sido “de lejos” lo más difícil que ha hecho en su vida “tanto mental como físicamente”, pues la temperatura era de 11 grados bajo cero.

“Esta subida me ha cambiado para siempre. He demostrado lo lejos que me podría empujar a mí misma y estoy verdaderamente orgullosa de mi logro”, añadió Jaylene Cook. Tardaron siete horas recorrer los 2.518 metros que les llevaría a la cima.

Pero no es la primera vez que Jaylene Cook, de 25 años, posa desnuda o ligera de ropa en lugares paradisíacos. “Pero esta vez se ha pasado”, asegura el portador maorí, Dennis Ngawharem, a la BBC de Londres.

