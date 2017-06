Padre se provoca sobredosis de heroína para darle lección a su hijo

En la ciudad de Nueva York, a un padre de familia se le acabó la paciencia cuando encontró un escondite con heroína de su hijo adicto, por lo que decidió inyectarse la droga encontrada y casi muere por sobredosis. Su objetivo: quitarle a su hijo las ganas de consumir drogas para siempre.

“Le dije ‘si no vas a detenerte, entonces haré lo mismo que tú’”, dijo Sergey Gnatovskiy (45) a The New York Post. “Intenté enviarlo antes a un centro de rehabilitación. Él me había prometido que iba a ir, pero ahora encuentro la droga de nuevo”.

Pero la riesgosa lección de vida finalmente parece haber funcionado: su hijo Maykl (23) aseguró que, luego de encontrar a su padre inconsciente en el piso de su casa el miércoles por la tarde, estuvo tan aterrado que ahora está decidido a ir a rehabilitación.

Ese día, cuando Maykl encontró a su padre inconsciente, se dio cuenta de que se trataba de sobredosis y aplicó los primeros auxilios que su progenitor le había aplicado a él en cuatro ocasiones. Luego, con el apoyo de los médicos, Sergey se sintió mejor al día siguiente.

“Luego de haber visto eso, definitivamente quiero ir. Estuve metido en las drogas desde que tenía 15 años. Ahora tengo 23 y ya no puedo seguir con lo mismo”, dijo el joven.

La madre del muchacho lo botó de su casa por ser drogadicto cuando era adolescente. Desde entonces, Sergey ha intentado hacer todo lo posible para ayudarle.

“Si te pierdo, no sé qué haré. Mira lo que me hiciste hacer ayer. Te daré mi casa, mi coche, mi corazón. No quiero perderte”, le gritó Sergey a su hijo.

Sin embargo, ahí no acaban los problemas para los dos hombres. A causa de una pelea de Maykl con su exnovia, él y su padre corren el riesgo de ser desalojados del apartamento. Al menos, todo parece indicar que el muchacho finalmente entendió la lección en cuanto a su adicción a las drogas, gracias a la heroica acción de su padre.

no dejes de ver

Joven peruana ganó concurso internacional de ciencias

Joven peruana ganó concurso internacional de ciencias. (Video: Tv Perú)