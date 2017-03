Hijo de Pablo Escobar recibe amenazas de muerte por no seguir sus pasos

A más de 20 años de la muerte de Pablo Escobar, el líder del Cartel de Medellín y mayor narcotraficante de los 80 y 90, su hijo Juan Pablo Escobar o Sebastián Marroquín, cuenta en sus memorias que es amenazado de muerte por no imitar sus pasos y no seguir en el mundo de la droga.

“Ahora, en Colombia me amenazan porque no me convertí en Pablo Escobar. Es una gran paradoja. Es por no seguir los pasos de mi padre, que es lo que estaba pronosticado, premeditado. Y como seguí un camino diferente hay gente que me quiere matar por eso”, reveló.

En el libro ‘Lo que mi padre nunca me contó’, Sebastían Marroquín señala que en las pocas veces que ha visitado Colombia, siempre se ha topado con admiradores de su padre, los mismos que le gritan “cobarde” o “mal hijo”.

“Me acusan de ser cobarde porque no quiero repetir la historia de mi padre, como si fuera una historia digna”, enfatiza el hijo de Pablo Escobar, quien agregó que cada día que se despierta “elije no convertirse en Pablo Escobar 2.0”.