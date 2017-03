Pablo Escobar: Popeye se enfrenta a periodista en polémica entrevista

El exjefe de sicarios del narcotraficante Pablo Escobar, Jhon Jairo Velásquez Vásquez, conocido como ‘Popeye’, sostuvo una acalorada discusión con una periodista colombiana que le recriminó por su pasado.

En una parte de la entrevista la periodista Salud Hernández le dijo que era un mal ejemplo para la sociedad colombiana “que un sicario, un criminal tenga una serie”.

“¿Te parece normal que te conviertas en una estrella cuando has matado a tantísimas personas?”, señaló la entrevistadora.

‘Popeye’ supo esquivar la pregunta indicando que era “un honor ser un bandido” pues los que tienen peor imagen siguen en el poder y “nadie dice nada”. Además recordó sus nexos con Pablo Escobar.

La remembranza enojó a la periodista, quien indicó que morirá pronto, porque los bandidos no son libres.

“¿Dónde quieres hacerte una foto para tu obituario?”, dijo ella, él contestó “Acá, al frente de la casa de los Castaño, (…) no le tengo miedo a la muerte. Aquí hay dos muertos que estamos haciendo un trabajo periodístico, Salud Hernández y ‘Popeye’, no sabemos cuál de los dos se va primero, pero que nos vamos los dos, nos vamos”.

La mujer no se quedó callada y agregó: “Yo me puedo morir de vieja, pero tú no te vas a morir de viejo, a ti te matan antes”.

“Pero es mejor morirme de viejo de bala, que de una enfermedad en la cama”, agregó ‘Popeye’.

