Oscar 2017: iraní ganador es aplaudido en su país por su protesta

El Gobierno iraní felicitó hoy al cineasta Asghar Farhadi por su segundo Oscar 2017 a la mejor película en lengua extranjera, así como por su decisión de no acudir a la gala en protesta por las medidas migratorias de EEUU.

“Orgulloso de los actores y el equipo de ‘The Salesman’ por el Oscar 2017 y por su posición contra el veto a los musulmanes”, escribió el ministro iraní de Asuntos Exteriores, Mohamad Yavad Zarif, en su cuenta oficial de Twitter.

Proud of cast & crew of "The Salesman" for Oscar & stance against #MuslimBan. Iranians have represented culture & civilization for millennia