Nueva Zelanda: aterriza vuelo comercial más largo de la historia

El vuelo comercial más largo del mundo aterrizó este lunes, 6 de febrero, en Auckland, capital de Nueva Zelanda, proveniente de la capital de Catar, Doha. Este hecho marcó la historia de la aviación.

El vuelo QR920 de Qatar Airways recorrió 14.535 kilómetros en 16 horas y 23 minutos, según reporta ‘The Guardian’.

El Boeing 777-200LR de largo alcance atravesó 10 husos horarios en su maratónico viaje.

Las aerolíneas Emirates y Air India previamente clamaban poseer el vuelo más extenso por distancia en tierra y por trayectoria aérea, respectivamente. Sin embargo, el actual vuelo Doha-Auckland sobrepasa el último récord en al menos 300 kilómetros.

La aerolínea celebró su nuevo hito con este mensaje en Twitter.

We’ve officially landed in New Zealand, the ‘Land of the Long White Cloud.’ Kia ora! #AucklandTogetherpic.twitter.com/d0BNsWRU9f