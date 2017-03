Nueva York amaneció cubierta de nieve: tormenta "Stella" golpea EEUU

La ciudad de Nueva York y sus alrededores se enfrentan a “Stella”, una gran tormenta invernal que recorre el noreste de EEUU y que, según las previsiones meteorológicas, dejará hasta 60 centímetros de nieve.

“Debido a la acumulación intensiva de nieve, no esperen ver el color negro del asfalto durante un tiempo”, destacó hoy el alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, en una rueda de prensa en la que declaró el estado de emergencia a partir de la medianoche.

The Blizzard Warning has been downgraded. Expect 4-8 inches of snow, with sleet and high winds. Stay inside if you can and off the roads. pic.twitter.com/Ths9YvbEc3