Nicolás Maduro: adolescente le hizo duro reclamo y él respondió así

Una impactante sorpresa se llevó el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante la emisión de su programa dominical. Una joven participante le hizo un duro reclamo que fue emitido a nivel nacional.

Nicolás Maduro estaba desarrollando con normalidad su programa cuando cedió el turno a las preguntas de los asistentes. Entonces invocó el nombre de Dulvi Tabarquino, sin imaginar que la jovencita de 16 años le haría pasar por un mal momento.

La joven indicó que estudiaba en el Liceo Benito Canónico de Guarenas, el cual está casi destruido por el desorden y dejadez de las autoridades. Por si esto fuera poco, la adolescente le pidió que ponga un comedor y envíe alimentos pues muchos de sus amigos se desmayan de hambre.

“Tenemos problemas con la infraestructura, nos han robado muchas veces, no tenemos portón… Necesitamos nuestro comedor. Nos suspendieron el sistema como hace dos años. Muchos estudiantes se han desmayado en el Liceo por no tener el comedor”, relató la joven, quien comentó que en la escuela no tienen desayuno ni almuerzo.

Ante esto, Nicolás Maduro le consultó que habían hecho en la institución para solucionar estos problemas y los instó a “salir a la calle” para hacer sentir su palabra “y conquistar sus derechos”.

Además le ordenó al viceministro de Seguimiento e Inspección de la Gestión de Gobierno, Carlos José Vieira, encargarse del caso.

