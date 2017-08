National Geographic: las mejores fotos de viajes del 2017

La National Geographic dio a conocer las imágenes ganadoras de su concurso de fotos de viajes, competición anual que destaca la diversidad del planeta a través de sus maravillas naturales, así como sus habitantes.

En esta oportunidad, los jueces evaluaron más de 15 mil fotos que participaron, tomadas por viajeros de todo el mundo. Hubo tres categorías: naturaleza, gente y ciudades.

El gran premio fue para Sergio Tapiro Velasco, de México. Su impresionante foto muestra un relámpago sobre la nube de ceniza de un volcán. También consiguió el primer lugar en la categoría de Naturaleza.

En Ciudades, el ganador fue Norbert Fritz, de Hungría, por “Niveles de lectura”, y en Gente, triunfó F. Dilek Uyar, de Turquía, por “Alabanza”.

Los primeros premios reciben respectivamente US$ 2500, US$ 750 los segundos y US$ 500 los terceros. Sergio, que consiguió el gran premio, también recibió un viaje a las Islas Galápago para 2 personas durante 10 días con National Geographic Expeditions.

