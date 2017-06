Nadie quiere adoptar a este perrito y se desconoce la razón

Bear es un triste perrito que nadie quiere adoptar y que ha estado en un refugio desde hace más de dos años y medio, esperando por un hogar. El can fue encontrado en Michigan (Estados Unidos), extraviado, y desde entonces ha estado pasando sus días solitarios en el centro “Grupo de Bienestar Animal de Detroit (DAWG por sus siglas en inglés)”.

“Tenía aproximadamente siete meses de edad y estaba demacrado”, contó Kelley LaBonty, directora de DAWG, a The Dodo. Ella dijo que el can estuvo siendo cuidado por una persona, pero la familia de esta se mudó y ya no pudo cuidarlo por más tiempo.

A lo largo de los años, aquellos que mostraban interés en adoptarlo cambiaban de opinión en el último segundo. “Lo hemos llevado a cientos de eventos de adopción a lo largo de los años, y a él simplemente lo pasan por alto”, agregó LaBonty. Esto dejo a Oso deprimido y con el corazón roto.

LaBonty tomó una foto del can en una perrera. “Se volvió viral debido a que era una imagen muy triste. Él está deprimido en la perrera (…). La mayor parte del tiempo él se queda echado en su cama”. El problema es que Oso no se lleva bien con otras mascotas.

