Mujer que violó a dos menores con fotos hot fue declarada culpable

Una madre de dos niños que violó 17 veces a dos menores de edad en el asiento trasero de su vehículo luego de seducirlos con fotos explícitas, fue declarada culpable y podría pasar 15 años en la cárcel.

Se trata de Brooke Lajiness, de 38 años y natural de Michigan, Estados Unidos (USA), quien se mostró arrepentida y que admitió que causó “un gran dolor” a su familia.

Brooke Lajiness, que trabajaba en un salón de belleza, admitió los cargos cuando fue confrontada por la policía, tras la denuncia de la madre de una de las víctimas.

“¿Cuántos estudiantes te seguían en Snapchat o Instagram? ¿Por qué sentiste la necesidad de subir tus fotos en el baño a tu cuenta?”, le reclamó la madre de uno de los menores.

Según la acusación, Brooke Lajiness coordinó con uno de los menores, de 14 años, para que se escapara de su casa en las madrugadas. Ambos conocieron a la mujer en las redes sociales y fueron seducidos con fotos hot.

No obstante, el esposo de Brooke Lajiness dijo que todo fue causado por el insomnio que sufre. La Fiscalía había solicitado una pena de entre 8 y 15 años al considerar que es una “depredadora sexual”.

El juez del caso decidió que la condena será de entre 5 a 15 años, teniendo en cuenta los “factores psicológicos” que influyeron en su accionar, su falta de antecedentes criminales y su admisión de culpabilidad.

Antes del juicio, Brooke Lajiness fue puesta en libertad tras el pago de una fianza de 50 mil dólares, aunque no deberá no acercarse al perímetro de escuelas públicas, no tomar alcohol ni drogas y no usar las redes sociales.

