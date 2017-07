Mujer deja a su perrito en aeropuerto junto a conmovedor mensaje

En Estados Unidos, una mujer que huyó de una relación tormentosa dejó una nota explicando por qué tuvo que abandonar a su adorable cachorro.

La mujer desconocida dejó a su cachorro chihuahua Chewy en el baño del Aeropuerto Internacional McCarran, en Las Vegas, en donde el pequeño y la nota fueron encontrados por el personal.

La nota dice: “¡Hola, soy Chewy! Mi dueña estuvo en una relación tormentosa y no pudo llevarme con ella en el avión. Ella no quería dejarme, pero no tenía otra opción”.

Asimismo, agrega: “Mi exnovio pateó a mi perro cuando estuvimos peleando y tiene una gran hinchazón en la cabeza. Probablemente necesita un veterinario. Amo a Chewy muchísimo. Por favor, quiéralo y cuide de él”.

Chewy fue enviado al refugio para perros “Connor and Millie”, cuyos encargados señalaron que ha habido un “tremendo” interés por parte de varias personas en adoptar al cachorro.

A continuación, una imagen de Chewy y de la nota que dejó su dueña:

