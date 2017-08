Modelo secuestrada salió "de compras" con su secuestrador en Italia

La modelo británica Chloe Ayling, quien aseguró haber sido secuestrada, drogada y ofrecida a la venta por internet a 350 mil dólares, aceptó que salió de compras con uno de sus captores en Italia.

Chloe Ayling declaró que fue liberada en las cercanías del consulado británico en Milán. “He pasado por una experiencia aterradora. He temido por mi vida, segundo a segundo”, dijo.

No obstante, en el segundo día de interrogatorios, Chloe Ayling fue confrontada con el relato de una comerciante que aseguró haberla vista comprando zapatos un día antes de su aparición.

Según dicha versión, Chloe Ayling estuvo acompañada de Lukasz Herba, un polaco de 30 años detenido por la policía italiana y señalado como principal sospechoso del secuestro de la modelo.

omitió las compras

Chloe Ayling no ofreció explicaciones del por qué omitió ese detalle en su relato inicial. Entre lágrimas, refirió que no podía dar una “razonable explicación” sobre por qué no lo mencionó.

Chloe Ayling explicó que consideraba que ese hombre era su principal esperanza para recobrar la libertad y señaló que fue varias veces amenazada de muerte en caso de que intente escapar.

Phil Green, abogado de la agencia de talentos que envió a Chloe Ayling a Italia, criticó a aquellos que dudan de su relato y aseguró que el secuestro “fue real y muy aterrador para todos”.

A su vez, el abogado de Chloe Ayling, Francesco Pesce, resaltó que la modelo británica permanece bajo trauma psicológico y está colaborando en todo su alcance con la policía.

En tanto, la policía no ha confirmado la existencia de La Muerte Negra, el grupo que, según los testimonios, habría sido quien secuestró e intentó vender a Chloe Ayling en Internet.

