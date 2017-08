Modelo que denunció secuestro responde a sus críticos con este mensaje

El caso de la modelo británica Chloe Ayling sigue siendo materia de investigación. Ella denunció que fue secuestrada en Italia y ofertada por Internet por 350 mil dólares. Luego de sus declaraciones y la del principal sospechoso, las autoridades a cargo han encontrado algunas inconsistencias. Ella responde con una foto y un mensaje en Instagram.

El principal sospechoso es Lukasz Pawel Herba, de 30 años, quien fue el encargado de secuestrarla, retenerla, fotografiarla y ofertarla. Solicitó una recompensa a la agencia de modelos que contrató Ayling, sino sería vendida en la “deep web”.

Sin embargo, Ayling y Herba, víctima y victimario, fueron vistos de compras antes del secuestro. La modelo no mencionó este detalle a las autoridades, por lo que nacieron algunas dudas sobre la credibilidad del suceso.

La prensa italiana también cuestionó que el secuestrador haya intentado vender la historia y las fotos del secuestro a un conocido medio británico como una primicia: “modelo británica secuestrada por la mafia rusa”.

la respuesta

Ante la ola de dudas, la modelo Chloe Ayling escribió nuevamente en su cuenta de Instagram por primera vez desde que ocurrieron estos sucesos. Con una foto en ropa de baño, ella escribió lo siguiente:

“Gracias a los que me han apoyado, aprecio los mensajes amables. Obviamente no me quedo en la agencia que me envió a un estudio falso, pero he decidido seguir haciendo lo que amo y no renunciar por algunas personas que hacen mal en el mundo”.

Este mensaje en Instagram tiene más de 14 mil interacciones y un sinfín de mensajes de apoyo a la modelo que denunció secuestro y regresó a su natal Londres para buscar tranquilidad.

Thank you to everyone who has supported me throughout, I really appreciate the kind messages Obviously I have left the agency who got me in that situation by sending me to the fake studio, but I have decided to keep on doing what I love and not give up because of some evil people in the world Never take life for granted and be safe – the most terrible thing can happen when you least expect it Una publicación compartida de Chloe Ayling (@chloeayling) el 25 de Ago de 2017 a la(s) 11:34 PDT

