Modelo fue detenida y asegura que la Policía le obligó a hacer un "show"

La modelo Katherine Martínez, porrista del América de Cali, ha puesto en jaque a todas las autoridades de Colombia con una denuncia de abuso de autoridad. Un video publicado en YouTube demostraría varios arbitrariedades cometidas por la Policía.

En el video de YouTube se aprecia a la modelo esposada a una venta, con poca ropa y ebria. Ella fue detenida luego de una pelea en la vía pública y llevada a la estación policial donde sucedió el escándalo.

Se escuchan risas, se ve a la modelo con escasa ropa, ebria y haciendo un “show” frente a los policías. Luego, ella ha declarado que los oficiales le pidieron que les haga ese show aprovechando que estaba bajo los efectos del alcohol.

“Ellos me identifican y me dicen que fui grosera, pero no fue así. Me llevan a la estación y allá me graban e incitan con los detenidos que había para que me desnudara y les hiciera un show”, dijo.

Se investiga el caso para determinar responsabilidades, en tanto que Katherine Martínez ha pedido que la Policía Metropolitana de Cali le ofrezca disculpas públicas por lo ocurrido. El video de YouTube, como era de esperarse, es viral.

Las declaraciones de Katherine Martínez:

