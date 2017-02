Mexicana devolvió su visa estadounidense por los insultos de Trump

Mientras millones de personas esperan tener una visa estadounidense, Alma Siller Contreras, una mexicana residente de la ciudad de Hermosillo, se deshizo de ella en protesta a los insultos y amenazas de construir un muro fronterizo que espetó el presidente Donald Trump cuando aún era candidato. El republicano calificó a todos los aztecas como “violadores y ladrones”, ganándose su repudio.

Cuando Siller Contreras escuchó las palabras de Donald Trump le dijo a su esposo que renunciaría a su visa si el “gringo” llegaba a la Casa Blanca. Nadie le hizo caso, pero el pasado lunes cuando llegó al Consulado de USA para iniciar los trámites, todos —hasta el personal estadounidense—, se quedaron atónitos.

Y es que el trámite que Alma Siller Contreras quería realizar NUNCA se había hecho. Es más, ella contaba con la visa desde que tiene uso de razón y siempre la usó para fines turísticos o de compras… ¿Qué le pasó entonces? Pues algo muy grave, se sintió ofendida y tenía que ser consecuente con ese sentimiento.

Donald Trump soltó frases de grueso calibre contra México cuando era candidato. (Foto: EFE)

Cuando los trabajadores del consulado le preguntaron si estaba segura de su decisión, ella respondió: “Es lo mejor que puedo hacer… Es una manera de protestar por las actitudes de tu presidente hacia mi país”.

Tras varias horas y hojas por rellenar la mujer le dijo adiós a su visa vigente hasta el 2021, no sin antes indexarle un sobre que contenía la siguiente carta.

“Por este medio, me dirijo a Uds., para hacerles llegar, por voluntad propia, la tarjeta – visa, documento con el que cruzo a su país dese que tengo uso de razón y he utilizado infinidad de veces, sin contratiempo alguno ya sea por viajes de placer con la familia, de compras, etc. los cuales disfruté.

El motivo de esta decisión es por la actitud tomada de su nuevo presidente el Sr. Donald Trump hacia mi país México y sus habitantes de lo cual me siento ofendida, es mi manera de protestar contra ello y apoyo a mi querido país y su gente.

Desearía, en su momento, una vez finalizada la gestión del Sr. Trump, solicitarla de nuevo”.

Carta escrita por Alma Siller.(Foto: Facebook)

Alguien le tomó foto a su misiva y la publicó en Facebook. De inmediato se hizo viral y desde entonces, Alma Siller Contreras no ha parado de dar entrevistas. Consultada por BBC por su decisión, ella dijo lo siguiente: “No se puede permitir que alguien te haga daño a ti ni a tu gente. Como mexicana pues fue lo único que ahorita por lo pronto podía hacer”.

este video te puede interesar

‘Chapo’ Guzmán: preciso instante en que lo sacan de celda para llevarlo a USA