México: explosión en mercado lleva balance de 31 muertos

Las explosiones registradas en un mercado de pirotecnia este martes en Tultepec, en el central Estado de México, han dejado hasta el momento 31 muertos, 60 heridos y 12 desaparecidos, dijo hoy el fiscal estatal, Alejandro Gómez.

“Han sido reconocidos hasta este momento 13 cuerpos , y están pendientes de reconocimiento 18 cuerpos más”, declaró el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) en entrevista con Televisa.

Detalló que los decesos son 14 hombres – siete menores de edad y siete adultos- y 16 mujeres una menor de edad y 15 adultas , e indicó que hay unos restos que pertenecerían al cadáver número 31 y están todavía por identificar.

Sobre el número de lesionados, precisó que en la carpeta de investigación que han integrado en la fiscalía estatal se reconoce a 60 personas lesionadas: 47 están hospitalizadas, nueve ya están dadas de alta y cuatro más fueron atendidas en el lugar de los hechos.

“Tenemos un saldo de 12 personas no localizadas o desaparecidas, que los familiares nos dicen que probablemente pudieran haber estado en el lugar de los hechos”, apuntó Gómez.

[ACTUALIZACIÓN 21/12/2016 A LAS 09:26 AM]

La cifra de personas fallecidas hoy en varias explosiones ocurridas en un mercado de pirotecnia en el municipio de Tultepec ascendió a 36, informó el fiscal del central Estado de México, Alejandro Gómez.

En declaraciones a Milenio Televisión, Gómez detalló que 31 personas murieron en el lugar de la tragedia y cinco más fallecieron en diversos hospitales, de los cuales solo dos —un hombre y una niña de 10 año— han sido identificados.

Además, dijo que encontraron “tres extremidades que creen pertenecen a un mismo cuerpo”, algo que será determinado por estudios periciales.

El secretario de Gobierno del Estado de México, José Manzur, declaró a la misma cadena que “en muchos casos los cuerpos están quemados”, lo que dificulta su identificación, por lo que ya se están haciendo las pruebas periciales.

Manzur elevó a 72 la cifra de lesionados —37 hombres, 25 mujeres y 10 menores—, quienes fueron trasladados a hospitales cercanos al Mercado de Pirotecnia de San Pablito, donde minutos antes de las 15.00 hora local (21.00 GMT) se registraron seis explosiones.

De acuerdo con uno de los testigos de lo ocurrido, “un cohete se prendió y corrió a donde había una gran cantidad de material de pirotecnia”, señaló.

El gobernador mexiquense, Eruviel Ávila, aseveró en una rueda de prensa que al menos tres niños que han sido severamente afectados por las quemaduras serán trasladados a un centro hospitalario de Texas (EE.UU.).

Detalló que la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) investigará el caso, dado que está relacionado con la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Rafael González, jefe de prensa de la Cruz Roja, dijo a Efe que nueve de los heridos fueron llevados al hospital que esta institución tiene en la colonia Polanco de la capital.

“Todos ellos tienen fracturas, tienen golpes, quemaduras, pero nadie está de gravedad”, señaló sobre este grupo de lesionados.

El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, expresó en redes sociales sus condolencias “a los familiares de quienes perdieron la vida en este accidente”, así como sus “deseos de pronta recuperación para los lesionados”.

El coordinador nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, pidió a los ciudadanos que “permitan laborar a los cuerpos de emergencia”.

“A las personas cercanas al lugar de la explosión pedimos que liberen el tránsito vehicular en las zonas aledañas y que eviten acercarse”, solicitó.

Fuente: EFE

[ACTUALIZACIÓN 20/12/2016 A LAS 08:58 PM]

La cifra de personas fallecidas hoy en varias explosiones ocurridas en un mercado de pirotecnia en el municipio de Tultepec ascendió a 29, informó el gobernador del central Estado de México, Eruviel Ávila.

En una conferencia de prensa, el mandatario afirmó que 26 personas murieron en el lugar del incidente y otras 3 fallecieron posteriormente, en los hospitales donde los heridos están siendo atendidos.

Además, la Policía Federal confirmó que, en un recuento preliminar, se contabilizaron “70 lesionados que son canalizados a los diversos nosocomios (hospitales)” cercanos.

[ACTUALIZACIÓN 20/12/2016 A LAS 08:32 PM]

Más de 20 personas fallecieron hoy en varias explosiones ocurridas en un mercado de pirotecnia en el municipio de Tultepec, en el central Estado de México, informaron a Efe fuentes de organismos de socorro.

Además, la Policía Federal confirmó que, en un recuento preliminar, se contabilizaron “70 lesionados que son canalizados a los diversos nosocomios (hospitales)” cercanos.

El incidente comenzó minutos antes de las 15.00 hora local (21.00 GMT) en el Mercado de Pirotecnia de San Pablito, donde los cuerpos de Protección Civil, de bomberos y agentes federales trabajan para apagar el incendio y rescatar a las víctimas.

En declaraciones a Efe, el radio operador de Protección Civil de Tultepec Antonio Escalona indicó que hasta el lugar se han desplazado “más de veinte o 25 unidades de todo el Estado de México, del Gobierno Federal y del Ejército” para atender a las víctimas.

Escalona se refiere a “camiones de bomberos, pipas (de agua) y ambulancias” y asegura no tener todavía datos precisos sobre el número de fallecidos y lesionados por la explosión que sorprendió a cientos de personas comprando fuegos artificiales para las fiestas navideñas, además de trabajadores y vendedores del recinto.

[ACTUALIZACIÓN 20/12/2016 A LAS 07:22 PM]

Las explosiones ocurridas hoy en una fábrica de pirotecnia en el municipio de Tultepec, en el central Estado de México, han dejado hasta el momento 9 personas muertas y 70 lesionadas, informaron fuentes oficiales.

El incidente comenzó minutos antes de las 15.00 hora local (21.00 GMT) en el Mercado de Pirotecnia de San Pablito, donde los cuerpos de Protección Civil, bomberos y agentes estatales y federales trabajan para apagar el fuego y rescatar a las víctimas.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, la Policía Federal confirmó que, en un recuento preliminar, se contabilizaron “70 lesionados que son canalizados a los diversos nosocomios y 9 personas fallecidas”.

El presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, expresó en la misma red social sus condolencias “a los familiares de quienes perdieron la vida en este accidente”, así como sus “deseos de pronta recuperación para los lesionados”.

El coordinador nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, pidió a los ciudadanos que “permitan laborar a los cuerpos de emergencia”.

“A las personas cercanas al lugar de la explosión pedimos que liberen el tránsito vehicular en las zonas aledañas y que eviten acercarse”, solicitó.

[NOTA ORIGINALPUBLICADA EL 20/12/2016 A LAS 18:00 PM]

Al menos 60 heridos es el saldo de varias explosiones registradas hoy en una feria de pirotecnia en el municipio de Tultepec, en el central Estado de México, informaron fuentes oficiales.

El incidente comenzó minutos antes de las 15.00 hora local (21.00 GMT) en el Mercado de Pirotecnia de San Pablito.

At least 60 people have been hurt in an explosion at a fireworks market near Mexico City, local media report. https://t.co/WiHVYAj7l3pic.twitter.com/T24satoqga

CNN