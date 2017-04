Buscó por 25 años a héroe que salvó su vida y lo encontró gracias a Facebook

Sonia Solórzano fue una de las víctimas de las explosiones del 22 de abril en Guadalajara, México. Ella se salvó gracias a la ayuda de un rescatista y por 25 años trató de encontrarlo sin resultados, ahora Facebook le concedió su deseo.

Aquel fatídico día, el ducto principal de gas natural se rompió y produjo dos terribles explosiones, uno estallo en una esquina transitada y la otra lo hizo justo cuando un bus con más de 30 pasajeros pasaba sobre el buzón. Ahí estaba Sonia.

A las 10:05 de la mañana, explotó el drenaje y el bus voló por los aires para luego volver a caer el piso y ser nuevamente sacudido por una segunda explosión.

Como consecuencia de las heridas que sufrió, Sonia Solórzano estuvo varios meses en estado vegetal pero se recuperó con el único deseo de encontrar al hombre que le salvó la vida. Ese hombre era un rescatista.

Aunque trató de buscarlo, no pudo hallarlo ya que lo único que tenía era una foto del rescate donde se le ve de espaldas.

A 25 años de la tragedia, Sonia Solórzano se cansó de esperar y escribió en el Facebook de la Cruz Roja Guadalajara: “Yo sé que a lo mejor es imposible, pero prefiero hacer el intento y no quedarme con la inquietud de no haberlo hecho. Cuando ocurrieron las explosiones, a mí me tocó ser rescatada del camión que quedó en la Colonia Atlas en la calle de Río Lagos. El rescatista estuvo con nosotros dentro del camión, ayudándonos. Era de la Cruz Roja, durante estos 25 años lo he tratado de localizar, sin éxito alguno. Hoy me atrevo a escribirle para ver si ustedes me pueden ayudar”.

Luego de varios vaivenes, la foto llegó a Pablo Fernando Carrera, un rescatista de 66 años, quien se reconoció en la escena y dijo que era él.

El 21 de abril, ambos se econtraron y Sonia Solórzano no dejó de llorar. “Gracias por salvarme la vida, te busqué por años y ahora estás aquí. Eres mi héroe”, dijo.

