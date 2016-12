México: así terminó este mercado tras explosión que cobró 31 vidas

Las explosiones registradas en un mercado de pirotecnia este martes en Tultepec, en el central Estado de México, han dejado hasta el momento 31 muertos, 60 heridos y 12 desaparecidos, dijo hoy el fiscal estatal, Alejandro Gómez.

“Han sido reconocidos hasta este momento 13 cuerpos , y están pendientes de reconocimiento 18 cuerpos más”, declaró el titular de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM) en entrevista con Televisa.

At least 60 people have been hurt in an explosion at a fireworks market near Mexico City, local media report. https://t.co/WiHVYAj7l3pic.twitter.com/T24satoqga

