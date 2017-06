Meteoróloga que no es típica chica "sexy" del clima responde a burlas

Ya se ha vuelto muy común en los medios televisivos en todo el mundo la presencia de mujeres voluptuosas y esbeltas para presentar la sección del clima. Por tal motivo, la meteoróloga de El Salvador, Sandra Martínez, fue blanco de burlas en Internet, debido a que su apariencia no va acorde con los polémicos estándares establecidos por esas conductoras.

Sin embargo, la reacción de Martínez ante los memes y las críticas fue la mejor. Ella incluso compartió uno de los memes sobre ella que estuvieron circulando en las redes sociales. El mensaje que escribió fue contundente:

“Me cae en gracia y me da mucha risa. Cuando estaba joven mi figura era mejor y natural. Espero se vean así (las chicas del clima) como yo a los 60 años, que orgullosamente tengo”, escribió Martínez.

“PARA MÁS INFORMACIÓN, mi carrera me costó 20 años y el Departamento de Comercio de los Estados Unidos me acredita como un Senior en Meteorología. Tengo especialidad en Aeronáutica, Hidrológica, Marítima y ahora que hago Pronósticos del Tiempo. PERO GRACIAS POR MI PRIMER MEME, ME HA GUSTADO MUCHO. JEJEIN JEJIN JEJEIN”, AGREGÓ.

Además, en una entrevista publicada por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Humanos de El Salvador, la especialista opinó sobre el verdadero rol de la mujer.

“Cuando uno está seguro de quién es, lo físico o la apariencia es secundario (…) La mujer no es físico. La mujer es mente, corazón, alma, sentimiento, preparación y realización”, enfatizó.

no dejes de ver

Lanzan objetos a Nicolás Maduro tras desfile militar en Venezuela