Marines de EEUU subían fotos de sus compañeras desnudas en Facebook

El comandante general del Cuerpo de Marines de Estados Unidos, general Robert B. Neller, admitió anoche que la fuerza militar que comanda depende de la “confianza y el respeto” en pleno escándalo por la difusión entre militares de fotos de sus compañeras desnudas, sin su consentimiento.

Un condecorado sargento, veterano de Irak y Afganistán, Thomas James Brennan, desveló el sábado en su sitió web de información sobre asuntos militares la existencia de numerosas imágenes de mujeres del Cuerpo de Marines que fueron fotografiadas desnudas y que fueron difundidas en Facebook sin su consentimiento.

Según la versión oficial, los Marines investigan las denuncias sobre la implicación de un “indeterminado número” de marines en activo y veteranos en la distribución en una red social de imágenes de compañeras desnudas y también de otras mujeres, y donde además se promueve la violencia sexual.

Según recoge la revista Marines Corps Times, “las explosivas revelaciones” no sólo pueden afectar a centenares de militares, sino que además se han producido amenazas de muerte en las redes sociales contra Brennan, quien ha difundido la información, y su familia.

La respuesta hoy, a través de su cuenta en twitter, del comandante de los Marines estadounidenses ocurre cuando el escándalo ha sacudido las redes y pone en evidencia las dificultades castrenses para atajar los problemas de acoso y violencia sexual contra las mujeres militares.

Every Marine should give their all to be the best human beings & teammates possible. Respect & trust w/fellow Marines = key to our success