Marca Perú ahora se luce en los principales aeropuertos de Polonia

El Perú se muestra al mundo en Polonia. La Marca Perú se promociona en los terminales aéreos y zonas de comercio de los principales aeropuertos de Polonia. La campaña publicitaria digital presenta los principales destinos turísticos del Perú, en las que se destacan los centros históricos de Lima, Arequipa y Cusco, el Cañón del Colca, la Amazonía y las Islas Ballestas.

Igualmente, son presentados en en las terminales aéreos y zonas de comercio de los principales aeropuertos de Polonia los sitios arqueológicos más significativos del Perú, tales como las Líneas de Nazca, la ciudad de Caral, el Santuario moche Huaca del Sol y la ciudadela inca de Machu Picchu.

La campaña, desarrollada en el Aeropuerto Internacional Modlin de Varsovia, el Aeropuerto Internacional Juan Pablo II en Cracovia, el Aeropuerto Internacional Lech Walesa en Gdansk y el Aeropuerto Internacional Nicolás Copérnico en Wroclaw, consiste en la proyección intensiva de spots publicitarios de los principales destinos turísticos del Perú en los puntos más dinámicos en los aeropuertos, como las zonas de check-in, salas de espera, restaurantes y zonas VIP, entre otras.

La campaña se enmarca en el programa de actividades de promoción turística que realiza la Embajada del Perú en Polonia, con el valioso apoyo del Ministerio Relaciones Exteriores del Perú y en cooperación con la empresa YCBI (You Can Be Interactive), con la finalidad de atraer el mayor número de turistas a nuestro país y promover así el conocimiento sobre el Perú, su milenaria historia y riqueza cultural, y posicionarlo como destino turístico en dicha región europea.

