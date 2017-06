Mapas post-apocalípticos: ¿cómo quedaría Perú tras un cataclismo?

El escritor Jim Dobson, en un reportaje publicado en la revista ‘Forbes’, elaboró un mapa del mundo post-apocalíptico. Precisó que Latinoamérica sería la más afectada. ¿Cómo quedaría Perú?

Según el artículo mencionado por RT en Español, Nueva Zelanda sería el único país del mundo que crecería claramente en tamaño, convirtiéndose en una de las zonas más seguras de la Tierra en caso de un cataclismo global.

Su predicción, elaborada a través de las teorías de reconocidos pronosticadores, como Gordon-Michael Scallion y Edgar Cayce, coincide con el destino favorito de los multimillonarios estadounidenses.

De hecho, solo en 2016, más de 3.500 kilómetros cuadrados de terreno del país pasaron a manos de ciudadanos extranjeros, según datos de ‘The New Zealand Herald’. En el resto del mundo, según el mapa de Dobson, el escenario no es tan esperanzador.

norteamérica

En EE.UU, el aumento de la inestabilidad de la placa Norteamericana dará lugar a la creación de 150 islas en California y la costa Oeste retrocederá hacia el este. Por su parte, los Grande Lagos y la vía marítima de Saint Lawrence se unirán y continuarán su recorrido por el río Misisipi hasta el Golfo de México. Además, todas las áreas costeras desde Maine a Florida quedarán inundadas.

In the event of a post-asteroid apocalypse, where are the safest zones in the world? Some maps to help you decide: https://t.co/FT6W02Gsl4 pic.twitter.com/IIi5QyHlHy — Forbes (@Forbes) June 19, 2017

El aumento del nivel del mar tendrá también consecuencias nefastas en algunas partes del noroeste de Canadá. Sin embargo, otras regiones, como Quebec, Ontario, Manitoba, Saskatchewan y Alberta, se convertirán en auténticos ‘centros de supervivencia’, recibiendo a los migrantes que se desplacen desde Columbia Británica y Alaska.

américa latina

El cambio más significativo se producirá en América Central, cuyo territorio se verá reducido a una serie de islas. Por su parte, en México, la mayoría de las zonas costeras quedarán también bajo el agua. Así, la costa de Baja California se convertirá en una serie de islas y también desaparecerá gran parte de la península de Yucatán.

En Sudamérica se producirá un intenso terremoto, además de una fuerte actividad volcánica. Así, amplias zonas del interior de Venezuela, Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, Bolivia y Uruguay se hundirán bajo el agua, y la Cuenca del Amazonas se convertirá en un inmenso mar interior.

Asimismo, otra gran masa de agua emergerá en el centro de Argentina. Destaca también una nueva inmensa masa terrestre que se unirá por tierra a Chile y Perú y que contará con otro nuevo mar interior.

europa

Europa experimentará los cambios más rápidos y más graves de la Tierra. Así, la mayor parte de los países de Europa desaparecerán bajo el mar y, en el mejor de los casos, conservarán pequeños territorios a modo de islas.

The Shocking Doomsday Maps Of The World And The Billionaire Escape Plans. What @nasa knows about incoming asteroids. https://t.co/nLw59ZPaIy pic.twitter.com/aK2LSfkBfd — Jim Dobson (@TheLuxeWorld) June 10, 2017

Respecto a Rusia, que abarca territorios tanto en Europa como en Asia, se separará del resto de países del Este a través de un mar completamente nuevo, que surgirá de la fusión de los mares Caspio, Negro, Kara y Báltico, y que se extenderá hasta el río Jenisej, en Siberia. Este amplio territorio, ya situado en Asia, se mantendrá seguro.

asia

la región sufrirá cambios dramáticos por grandes sismos, aunque verá nacer nuevos territorios. Así, el mar anegará grandes masas de tierra desde Filipinas hasta Japón y el norte del mar Bering, incluyendo las islas Kuril y Sakhalin. Por su parte, la región costera de China será empujada hacia el interior cientos de kilómetros.

áfrica

El continente quedará dividido en tres partes completamente aisladas por el mar. El Nilo se ensanchará significativamente y una nueva vía fluvial dividirá el país, desde el Mar Mediterráneo hasta Gabón. Otro cambio es que el Mar Rojo irá agrandándose, provocando que El Cairo, Egipto, desaparezca. Destaca también que el lago Victoria se fusionará con el lago Nyasa y fluirá hacia el Océano Índico.

How the world will look like if something really bad happens, and how billionaires plan to escape it: https://t.co/8oAeGvWyLn pic.twitter.com/39b72PaK9e — Forbes (@Forbes) June 18, 2017

antártida

Al contrario que el resto del mundo, la Antártida se convertirá en un territorio fértil y rico en agricultura. Se crearán nuevas tierras desde la península Antártida hasta la Tierra del Fuego, y desde el este hasta la isla de Georgia del Sur.

