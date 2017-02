Mandan aviones militares F-15 para interceptar aeronave cerca de residencia de Trump

Las autoridades han mandado dos aviones de combate F-15 a interceptar una aeronave que voló cerca de la residencia de Donald Trump en la localidad de Palm Beach, en Florida. Justamente en esos momentos el presidente se encontraba en la residencia, llamada Mar-a-Lago.

El Mando Norteamericano de Defensa Aeroespacial (NORAD) ha indicado en un comunicado que los pilotos lograron establecer comunicación con el avión. Ha señalado también que los F-15 volaron a velocidades supersónicas y que los habitantes de la zona fueron sorprendidos por el fuerte ruido que produjeron. Se desconocen otros detalles de lo sucedido.

No se trata del primer incidente de este tipo. El 3 de febrero, otro avión se acercó más de lo permitido al avión presidencial Air Force One. Los hechos tuvieron lugar cuando el nuevo inquilino de la Casa Blanca se dirigía a su residencia en Florida. Entonces no se reveló ni la identidad de la misteriosa aeronave ni la distancia a la que voló del avión presidencial. (Fuente: RT en español)