Pareja se inspiró en cinta ganadora de 2 Oscar para matar a su hijo

Increíble. Una pareja de esposos está acusada de matar a su hijo adoptivo de 16 años inspirados en la película Manchester By The Sea, que en la pasada edición de los Oscar logró alzarse con con estatuillas. El caso ha remecido USA.

El fiscal del distrito del condado Chenango, New York, sostuvo que Ernest y Heather Franklin mataron a Jeffrey Franklin, un joven con problemas físicos y mentales, dos horas después de ver Manchester By The Sea.

Según el fiscal, la investigación ha demostrado que la pareja asesinó a su hijo por razones desconocidas hasta el momento y luego para encubrir la muerte, incendiaron su casa.

Como se recuerda, Manchester By The Sea cuenta la historia de un padre que, de manera accidental, provoca un incendio en el que mueren sus hijos, pero él no enfrenta ningún cargo.

“Hemos demostrado que había una gran tensión en la relación de la familia por las necesidades especiales de Jeffrey y que la acusada se quejaba en Facebook de la tensión que le ponía encima”, explicó McBride al juez, según los documentos de la corte, citados por WBNG.

Al ser interrogado, Ernest negó los cargos y afirmó que se encontraba fuera de la casa durante el incendio, pues estaba buscando a sus perros, que huyeron ante el fuego. Por su parte, Heather afirmó que se había ausentado para ir a varias tiendas buscando un medicamento y no volvió a la casa hasta después de la tragedia.

La pareja se encuentra detenida bajo los delitos de asesinato en segundo grado, alteración de pruebas y ser los autores de un incendio provocado. La justicia impuso una fianza de 250 mil dólares en efectivo para Ernest Franklin y de 125 mil dólares para Heather Franklin.

