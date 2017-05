Londres: dejan 15000 monedas en plena calle y así reaccionó la gente

El miércoles pasado, el anfitrión de AirBnb, Jamahl McMurran, y su huésped Lana Mesic, una artista y fotógrafa de Croacia, decidieron realizaron un peculiar experimento social usando una gran cantidad de monedas y las imágenes fueron compartidas en Twitter e Instagram.

Lana no sabía qué hacer con las 15 mil monedas que le habían quedado de una anterior instalación artística suya, así que en lugar de llevar tanto peso en su equipaje, a Jamahl y a ella se les ocurrió una interesante idea.

“Mi huésped de AirBnb y yo hemos decidido dejar 15000 monedas de 2 peniques junto al canal y grabar lo que ocurra… #coinsbythecanal”, escribió Jamahl en su cuenta de Twitter.

El resultado de este experimento fue muy divertido. Algunos pasaban y se llevaban un puñado de monedas, otros sencillamente se tomaban fotos junto a ellas, e incluso unos niños se ponían a jugar. ¿Qué harías tú si encontraras una montaña de dinero?

