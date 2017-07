Little Ross: ¿cómo es la "isla maldita" que nadie quiere comprar?

Decenas de artistas famosos y multimillonarios se pelean cada año por comprar la isla más exótica y hermosa del mundo. No importa si vale millones de dólares, todo vale a la hora de obtener privacidad; por eso no se entiende por qué nadie quiere comprar Little Ross, una hermosa isla ubicada en Escocia que cuesta solo 422 mil dólares.

Ubicada al Sur de Escocia, Little Rose tiene 11 hectáreas y cuenta con un faro, cabañas, playa y un puerto natural para anclar botes. Sin embargo no tiene propuestas de ventas… La razón te dejará los pelos de punta.

Según el medio The Independent, la razón por la que nadie quiere comprar Litle Ross es por los sucesos paranormales que ocurren en su suelo.

En 1960, la isla se hizo famosa por un sangriento asesinato. Unos turistas fueron de visita y encontraron el cadáver del guardián del faro Hugh Clark. Tiempo después, otro de los cuidadores Robert Dickson, fue condenado a cadena perpetua por los hechos.

David Corrie, el experto inmobiliario a cargo, asegura que el bajo precio se debe a que, además del homicidio, todos aseguran que está maldita. Aunque nadie lo ha comprobado.

no dejes de ver

Mujer rusa se arroja de un edificio en llamas durante incendio

Una mujer sobrevive tras caer de un octavo piso. (Video: RT)