Jovencita se sometió a 3 pruebas de virginidad y luego se suicidó

Un hombre en Tayikistán ha sido acusado de conducir a su esposa al suicidio en medio de acusaciones de que la presionó a realizarse “pruebas de virginidad” y luego pedir una segunda novia al no creer en los resultados.

Se trata de Rajabbi Khurshed, de 18 años, quien se suicidó bebiendo una dosis letal de vinagre 40 días después de su boda con Zafar Pirov, de 24 años, a quien nunca había conocido antes del matrimonio arreglado.

A pesar de pasar un examen prenupcial requerido por el gobierno – incluyendo una prueba de virginidad – Zafar Pirov admite que pidió a su novia otras dos pruebas, las cuales pasó y cuyos resultados no creyó.

La familia de Rajabbi Khurshed – que arregló el matrimonio – dijo a Radio Free Europe que su hija les dijo que se había sentido bajo mucha presión para aceptar las demandas de Zafar Pirov para una segunda esposa.

“Mi esposa me dio una declaración por escrito que me permitía obtener una segunda esposa porque no era virgen cuando nos casamos”, dijo, por su parte, Zafar Pirov.

La madre de Rajabbi Kurshed, Fazila Mirzoeva, está tan molesta por la muerte de su hija – que según ella es víctima de “calumnias y violencia” – que ha pedido ayuda al presidente de ese país, Emomali Rahmon.

Narró que Rajabbi Kurshed, de la aldea de Chorbogh, nunca había tenido un novio y jamás había tenido relaciones sexuales con nadie antes del matrimonio arreglado con Zafar Pirov.

La adolescente abandonó la escuela para ayudar a cuidar a sus dos hermanos discapacitados. Zafar Pirov podría enfrentarse a una pena de 8 años de cárcel si es hallado culpable de conducir a Rajabbi Kurshed al suicidio.

Las pruebas de virginidad para las mujeres antes de los matrimonios son comunes en Tayikistán, donde el sexo casual se considera socialmente inaceptable.

