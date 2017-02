USA: a 21 años del brutal asesinato de la pequeña reina que aún espera justicia

Luego que un juez de USA determinara, después de 38 años, quien fue el asesino de Etan Patz (el niño símbolo de los pequeños desparecidos); volvió a la memoria el caso de JonBenét Patricia Ramsey, una pequeña reina de belleza de 6 años que fue violada, golpeada y estrangulada en el sótano de su casa en 1996 y que hasta ahora, 21 años después, no encuentra justicia.

El asesinato de JonBenét Patricia Ramsey conmocionó USA. Se trataba del crimen de una niña que fue reportada como secuestrada por sus padres la noche del 26 de diciembre de 1996 y cuyo cuerpo fue encontrado 8 horas después en el sótano de su casa, ubicada en una lujosa residencial de Boulder, Colorado.

Las autoridades revelaron que la niña nunca salió de su hogar y las muestras de ADN confirmaron que fue sometida sexualmente con brutalidad y torturada antes de morir por diversos traumatismos en el cráneo.

desparece la reina

A las 6:00 horas del 26 de diciembre, la madre de JonBenét ingresó a su habitación para verla y se dio cuenta que no estaba. En el lugar encontró una nota donde le pedían más de 100 mil dólares por su hija y la advertencia de no llamar a la Policía. Los Ramsey no hicieron caso y avisaron a las autoridades.

Cuando agentes de la policía y el FBI llegaron a la mansión empezaron a investigar. Encontraron que las cerraduras no fueron violentadas y que no había signos de irrupción forzosa en ningún ambiente.

Entonces, uno de los agentes decidió bajar al sótano e hizo el hallazgo. La pequeña estaba boca abajo. Tenía los pantalones mojados de orina y una pita de naylon en el cuello.

sospechan de los padres y hermano

La investigaciones sobre el crimen de Jonbenét avanzaban y una hipótesis salió al aire. La policía sospechaba de la familia de la pequeña debido a la ubicación del cuerpo de la niña. Era imposible que nadie escuchara los gritos de la menor en la casa. Además el padre de la pequeña dio versiones contradictorias.

Los agentes también empezaron a dudar de la inocencia de su hijo Burke, de 9 años, quien siempre había vivido a la sombra de JonBenét.

A pesar de las acusaciones, la Policía nunca pudo encontrar pruebas fehacientes para culpar a los padres de la pequeña o a su hermano. Pero las dudas ya habían hecho que la sociedad los juzgue.

aparece el criminal

El 16 de agosto de 2006, el caso volvió a ser noticia al detenerse a John Mark Karr en Bangkok, Tailandia, un profesor estadounidense desempleado de 41 años.

Este hombre confesó ser su asesino, pero todo era una mentira para ser famoso. (Foto: Getty Images)

Primero, la policía obtuvo la información de que Karr se había adjudicado la autoría a través de un intercambio de correos electrónicos con el periodista Michael Tracey.

El sujeto confesó haber sido el autor del crimen, agregando que la muerte de la niña “fue accidental”. Sin embargo, el 28 de agosto del mismo año, la prueba de ADN confirmó que Karr no era el asesino, ya que sus muestras no tenían relación con las presentes en el cadáver de JonBenét.

actualidad

Han pasado 21 años de la muerte de JonBenét Patricia Ramsey fue asesinada y nadie paga por ello. El crimen sigue siendo un misterio.