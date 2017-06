Verdadera historia del hombre que desafió un tornado por cortar el césped

El viernes 2 de junio la comunidad de Three Hills, provincia de Alberta (Canadá) se preparaba para la llegada de un potente tornado. Todos los habitantes habían comprado enseres y se protegían en el interior de sus viviendas y sótanos. TODOS, menos Theunis Wessels, quien decidió colocarse sus shorts, coger su podadora y cortar el césped de su jardín. Su esposa lo fotografió y subió la imagen a Instagram y Facebook.

En la imagen de película se ve a Theunis Wessels muy sereno arreglando su jardín y tras él un enorme tornado. Cecilia compartió la foto en Instagram con el siguiente mensaje: “Todos escondidos y él cortando el césped”.

El tornado sacudió la ciudad de Alberta en Canadá. (Foto: Twitter)

Cuando ella compartió su historia no imaginó la repercusión que tendría. A las horas su imagen se volvió viral en Instagram, Facebook y Twitter. Algunos no creían que la foto fuera real y otros simplemente empezaron a llamar a Theunis “el Chuck Norris de los tornados”.

Al día siguiente, la familia Wessels tenía en su puerta varios reporteros. Todos ansiosos de hablar con el hombre que desafió a un tornado.

Theunis Wessels dio entrevistas indicando que está vivo gracias a su conocimiento de tornados. (Foto: Captura YouTube )

“El tornado estaba a 2 kilómetros de la casa. Yo estaba durmiendo y desperté por las noticias. Enseguida fui a ver a mi hija y ella estaba molesta. ‘¿Qué vamos a hacer? Papá no quiere entrar’, me dijo. Cuando lo llamé para que ingrese, él me dijo muy serenamente que no, que todo estaba bien y no me preocupe. Indignada lo fotografié”, contó la mujer a los medios.

¿Por qué Theunis Wessels no quería ingresar a su casa? Él sabía que ese tornado no era muy grande y pronto se disiparía. Cuando eso pasó agradeció haber asistido al seminario organizado por una asociación de seguidores de tormentas. Ahí aprendió de tornados —y quizá eso le salvó la vida—.

