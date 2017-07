Transmitió en vivo el accidente donde murió su hermana y celebró tragedia

Increíble. Una joven de 18 años transmitió en vivo por Instagram el accidente automovilístico que causó la muerte de su hermana menor de 14 años. Al darse cuenta de la tragedia, Obdulia Sánchez agradeció el hecho de seguir con vida y señaló que “no le importaba el deceso de su familia”.

La joven comenzó la grabación segundos antes del choque y luego continuó la transmisión mientras su hermana agonizaba en el piso.

“He matado a mi hermana, pero me da igual. He matado a mi hermana. Sé que iré a la cárcel, pero no me importa. Lo siento cariño”, se la escucha decir a Obdulia Sánchez en el video que compartió con sus seguidores de Instagram.

Los primeros informes indican que la víctima, Jacqueline Sánchez, salió despedida del vehículo por no llevar puesto el cinturón de seguridad.

Obdulia deberá enfrentar cargos por homicidio involuntario, y por haberse resistido a ser detenida por la policía. Además por no llamar a los servicios médicos para que atendieran a su hermana.

