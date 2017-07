Un taxista le dijo "que debía blanquearse" y ella le respondió así

Nyakim Gatwech es una modela de Sudán del Sur que enseña a la gente a no temer la oscuridad. Desde su cuenta de Instagram, esta joven de 24 años se revela contra los prejuicios y discriminación mostrando su piel oscura.

En uno de sus últimas publicaciones, Nyakim contó que tuvo una experiencia desagradable cuando un conductor de Uber le dijo que debería intentar “blanquearse” la piel.

En Instagram, detalló que al escuchar al taxista solo atinó a quedarse callada, no por temor o congoja sino por respeto y porque “sabe lo que es”.

“No podrían imaginar los tipos de preguntas que me hacen y las miradas que me echan por tener esta piel, pero no me afecta, mi chocolate es elegante. Así como lo que represento… una nación de guerreros”, dijo.

Desde ese momento la joven señala que se volvió una activista contra la discriminación y lucha desde la pasarela.

