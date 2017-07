Sufrió bullying por parecido con Barbie y ahora causa furor en Instagram

A primera vista, quizá podrías confundir a Duckie Thot con una muñeca Barbie de tamaño real, pero no es así, ella es una modelo australiana de origen Sur sudanés que por muchos años fue víctima de cyber bullying y burlas en Instagram por el color de su piel.

Gracias a su piel lisa, su pelo sedoso y su complexión delgada, esta modelo causó conmoción en la red a los 17 años. Tal era el acoso que padecía que decidió frenar su carrera y encerrarse en su departamento.

Ella se hizo conocida en un famoso concurso de modelos de Australia. A pesar de su popularidad, cuando terminó el programa vivió su peor pesadilla pues lo ataques no cesaron.

Tras pasar varios años encerrada, decidió retomar su vida y vencer el acoso en Instagram. Ahora tiene 21 años y aceptó su parecido con Barbie.

“Ahora no me molesta, hasta me gusta. Ya no me derrumbo por esas cosas. Amo mi piel”, dijo en una entrevista reciente.

no dejes de ver

Mujer rusa se arroja de un edificio en llamas durante incendio

Una mujer sobrevive tras caer de un octavo piso. (Video: RT)