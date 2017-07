Sufría depresión por su delgadez, pero ahora es la reina de la red

Briana Chandler, una joven de 22 años, superó la depresión gracias a un entrenamiento especial para moldear su cuerpo, que pasó de ser muy delgado a tener una “fisonomía muscular soñada”. Ahora es la reina de Instagram.

Briana Chandler, natural de St Cloud en Minnesota, Estados Unidos (USA), luchaba contra los comentarios de que era “ligera como una pluma”, o que debería ir a “comer una hamburguesa con queso” y ser “demasiado flaca”.

When you cop dat new swimsuit from Target cos where else Una publicación compartida de Briana Chandler (@bribaebee) el 29 de Jun de 2017 a la(s) 12:14 PDT

Briana Chandler luchó con humor contra las burlas mientras pagaba sus estudios en la universidad, antes de encontrar su camino en el levantamiento de pesas hace cuatro años, según informó el tabloide inglés “Daily Mail”.

Así, Briana Chandler comenzó a trabajar duro para obtener una figura más femenina mediante el ejercicio de diferentes partes de su cuerpo, y se centró especialmente en moldear su ‘derriere’ hasta tres veces a la semana.

American lover is now available on Spotify and iTunes (Remix and original) #checkit (casually playing it in background hahaha) _____ I am religiously taking @1upnutrition l-carnitine in the flava flav tropical mango everyday to help with energy and endurance during lifts as well as aid in fat loss for the summertimeeee #1upnutrition Una publicación compartida de Briana Chandler (@bribaebee) el 4 de Jun de 2017 a la(s) 2:57 PDT

Ahora Briana Chandler dice que las personas elogian sus glúteos, con las adolescentes a menudo pidiendo tocarlos para “ver si es real” y solicitando consejos. También afrontó acusaciones de haberse sometido a cirugías.

Briana Chandler dice que la construcción de un gran trasero le ha ayudado a superar la depresión y ahora es muy influyente en las redes sociales, pues tiene más de 270.000 seguidores en su cuenta oficial en Instagram.

If you watched you'll first ask yourself is that a broom and then you'll whisper what are those. comment when you see it #dontask _______WWW.BRIANACHANDLER.COM_____ Una publicación compartida de Briana Chandler (@bribaebee) el 12 de May de 2017 a la(s) 2:20 PDT

“sufrí depresión”

“Mi familia siempre bromeaba de que yo había nacido con las piernas de lápiz y, a medida que crecía, las personas mayores me decían que necesitaba comer una hamburguesa con queso y generalmente comía más”, narró.

“Al entrar a la universidad, me sentí realmente infeliz y estaba realmente perdida en la vida. La mayoría de la gente sabía lo que estaba haciendo y tenía objetivos de carrera, yo no tenía nada y me sumí en la depresión”, agregó.

Pero en lugar de entregarse a la bebida u otras cosas como muchas personas de su edad, Briana Chandler decidió acudir al gimnasio y trató de superarse mentalmente al llegar a un lugar “más feliz y positivo”.

“Comencé a entrenar, trabajando en las piernas y el trasero tres veces a la semana y vi un gran crecimiento, mientras construía la parte superior de mi cuerpo para obtener un aspecto más femenino”, señaló Briana Chandler.

Don't let your ambition detract from what you have achieved so far. #staythankful Una publicación compartida de Briana Chandler (@bribaebee) el 31 de Ene de 2017 a la(s) 5:18 PST

Briana Chandler abrió una cuenta en Instagram para documentar su progreso en línea y ahora tiene más de 270.000 seguidores en la red.

este video te puede interesar

Moscú afronta una gran tormenta que no se veía desde los años 1950

Moscú afronta la peor tormenta en medio siglo. (Video: RT)