Publicó una foto para celebrar el arte, pero recibió duras críticas

Un artista de sobrenombre “Paintdatface” quiso exponer la “belleza” que hay entre las mujeres de cualquier color de piel y facciones y publicó una fotografía en Instagram esperando obtener muchos likes y comentarios positivos, pero lo que recibió fue repudio y hasta ofensas.

En la foto que compartió se puede ver a una mujer blanca, rubia y de ojos azules; y al lado, la misma mujer con “tez más oscura”.

“Quiero expresar con toda sinceridad de dónde vengo con esta transformación como artista. Teniendo una visión de arte, hay momentos en los que me aburro del típico ‘glamour’ que en mi misma página comparto día a día. Es por eso que esta transformación la *he tenido reservada y no la he publicado en mucho tiempo solamente por el temor de que las personas transformen este arte en un escándalo racial en contra mío. *¡No es un cambio racial! Esto se trata de una mujer celebrando y reconociendo la belleza de una mujer de distinta cultura… Estoy completamente orgulloso de lo que he creado, sé que no soy el mejor expresándome en palabras, pero espero que me entiendan, y me sigan apoyando. ¡Gracias! Ahora, déjenme pintar”, escribió en el pie de foto.

A pesar de haber dado sus explicaciones, lo único que realmente recibió fueron críticas sobre el trabajo. Muchos cibernautas tildaron esta transformación como “asquerosa” y “ofensiva”.

“Las mujeres negras no deben ser usadas como disfraces”. “Si tanto querías celebrar la belleza por qué no usaste una modelo negra?”, decían algunos de los comentarios.

