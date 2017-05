Instagram: no podía dormir, salió a caminar y tomó estas 10 fotos

En vez de buscar la medicación o terapia, Michael Massaia, un fotógrafo de Nueva Jersey y que desarrolló un caso grave de insomnio, decidió caminar de madrugada y fotografiar el Central Park totalmente vacío.

Michael Massaia camina largas horas en la madrugada para asegurarse de captar impresionantes vistas del icónico parque que pocos observan, y sus resultados son positivamente inquietantes.

“A veces estoy largos períodos de tiempo en los que no puedo dormir … Me gusta dar largos paseos …”, dijo Michael Massaia a la prestigiosa revista ND.

Así, empezó a fotografiar los paisajes vacíos, utilizando la tenue iluminación del amanecer. Vive cerca de la Gran Manzana y sus paseos, finalmente, lo llevaron al Central Park, al cual fotografió entre 2008 y 2014.

“El parque parece pasar por un período de metamorfosis durante esas últimas horas de la madrugada”, escribió el fotógrafo en su página web oficial. “Y yo estaba decidido a capturarlo”, agregó.

Tomadas en blanco y negro, las fotografías tomadas por Michael Massaia muestran al Central Park como la mayoría nunca lo ha visto antes de madrugada: vacío, aislado y bastante misterioso.

Fuente: Bored Panda