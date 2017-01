Instagram: mujer desafía a la religión de su país con estas fotos

Una sexy estudiante conocida como la “Barbie Kazaja” ha desafiado a todo su país al publicar fotos sensuales en su cuenta de Instagram.

Dinara Rakhimbaeva, de 21 años, está estudiando finanzas en la Universidad de Nottingham, Inglaterra, pero ha estado en el ojo de la tormenta en las redes de Kazajistán luego que sus fotos se viralizaran.

Ella ha desatado una verdadera tormenta de críticas en un país de mayoría musulmán, donde además corre el riesgo de ser sancionada por exhibir partes de su cuerpo de forma deliberada en Instagram.

A pesar de las amenazas de muerte que recibe casi a diario “por avergonzar a los musulmanes”, Dinara ha señalado que no le teme a nadie y seguirá con su vida porque no está haciendo nada malo, mucho menos faltar el respeto a una religión que no profesa.

