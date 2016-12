Así quedó una joven tras 6 años de cirugía por culpa de malformación

La vida de Ellie Jones, una joven de Gales de 20 años, era normal hasta que hace seis años acudió al dentista. La razón: lucía dientes grandes y desordenados y quería ponerse frenos para corregirlos. Seis años después y más de una veintena de cirugías, ha quedado hermosa y sueña con ser modelo.

dolorosas operaciones

Los médicos le contaron que sus dientes no se corregirían con unos frenos pues sufría de una extraña malformación que había impedido el crecimiento de su mandíbula. ¡Ellie tenía esa parte de la cara del mismo tamaño que un niño de 8 años!

Luego de realizarle los estudios necesarios, los dentistas decidieron empezar una larga y dolorosa jornada de operaciones para alargar su mandíbula y hacer que sus dientes se orden correctamente. De esta forma, Ellie Jones pasó los últimos años padeciendo las molestias para al fin obtener los resultados deseados.

Ahora, Ellie cumplió su sueño de lucir una dentadura perfecta y su nueva apariencia ha dejado desconcertados a miles de usuarios en YouTube y Facebook después que su historia fuera contada por el diario Daily Post.

un sueño por cumplir

Luego de cambiar por completo su imagen, la joven ha expresado sus deseos de convertirse en la nueva reina de belleza de Gales.

“Yo era muy tímida a causa de mis dientes. Ahora me siento como una persona diferente. He tomado mucha más confianza, me siento como el patito feo que se ha convertido finalmente en cisne”, dijo.