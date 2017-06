Modelo gastó más de US$ 50 mil para convertirse en muñeca sexual

“Desde pequeña todo mundo me decía que parecía una Barbie. Yo no me sentía bien, necesitaba cambiar mi imagen y darle una connotación más atrevida”, esa fue la excusa que dio la modelo Victoria Wild cuando le preguntaron por qué había gastado más de 50 mil dólares en cirugías. Ella agregó que su máximo sueño siempre fue parecerse a una muñeca sexual y parece que lo ha logrado, al menos eso dicen sus más de 150 mil seguidores de Instagram.

Así es, Victoria Wild de Letonia siempre quiso sexualizar su cuerpo. Ella no tiene reparos en admitirlo, por eso trabajó muy duro para juntar el dinero. Cuando lo tuvo no lo pensó dos veces e inició el proceso de cambio.

Entre las decenas de cirugías que se realizó se encuentra un notorio aumento de senos, estrechamiento de cintura, aumento de labios y glúteos.

Victoria Wild inició sus operaciones a mitad de los 20 y ahora con 33 años aún no se siente satisfecha.

