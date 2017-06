Instagram: este fue el deseo final de una niña con cáncer terminal

Eileidh Paterson, con un neuroblastoma, hizo una lista de deseos cuando supo que iba a morir de cáncer. La pequeña de 5 años, diagnosticada con cáncer terminal, celebró la “boda de sus sueños” al casarse con su mejor amigo.

El primer deseo de su lista era casarse con su mejor amigo de 6 años, Harrison Grier, antes de morir. Fueron cientos de personas las que acudieron a esta boda de cuento de hadas. Muchos de los invitados viajaron cientos de kilómetros para estar allí.

El padre de Harrison, Billy Grier, de 31 años, dijo: “Harrison nunca había estado en una boda antes, así que todo esto era nuevo para él”. “Pero fue una ceremonia hermosa y disfrutó cada minuto, estaba muy emocionado de hacerlo, desde que conoció a Eileidh, han sido inseparables”.

Asegura que el niño sabía lo que estaba pasando y lo importante que era para su amiga, así que hizo todo lo que pudo para hacerla feliz, informa “Mirror”.

“boda” de ensueño

Los amigos cercanos y la familia se reunieron en una sala de reuniones en el Centro de Exposiciones y Conferencias de Aberdeeen, Escocia, mientras los niños se cogían de las manos e intercambiaban sus collares.

Fue un gaitero el que dio comienzo a la ceremonia y la procesión de héroes y princesas hasta el altar. Cuando Eileidh entró en la sala acompañada de su hermano mayor sonaba la canción “When You Wish Upon a Star” de la película de Disney Pinocho.

Fue Zara Grant, quien dirige la empresa de entretenimiento infantil Love Rara, la que leyó la historia de la vida de Eileidh, pero contada como si fuera un cuento de hadas. El relato, escrito por la madre de la niña, nombra al neuroblastoma como una “bestia malvada”.

Gail describió a su hija como “una princesa que no dejaba de luchar para sobrevivir” mientras contaba su lucha contra la enfermedad. Cerys, la hermana de Eileidh, también leyó un poema que terminó con las palabras “incluso aunque estemos separadas, yo estaré siempre contigo”.

Después de que fueran oficialmente declarados “mejores amigos para siempre”, Eileidh y Harrison entraron en el auditorio donde celebraron su boda. La adorable pareja más tarde tomó la pista de baile y comenzó la fiesta con su primer baile, que fue ‘Gangnam Style’.

una lucha de varios años

La madre orgullosa recaudó más de 150.000 dólares para enviar a Eileidh a Estados Unidos para recibir tratamiento en 2015, y desde entonces ha hecho campaña para aumentar la conciencia de las realidades del cáncer infantil.

A través de la página de Facebook de Eileidh’s Journey, Gail pretende sensibilizar a la gente sobre los síntomas de la enfermedad. La madre del niño dijo que su hijo Harrison siempre quiso casarse con la pequeña Eileidh, y así fue.

