Gastó US$ 25 mil en la graduación de su hijo por una conmovedora razón

Saudia Shuler gastó cerca de 25 mil dólares para que su hijo Johnny “JJ” Eden fuera la estrella de su fiesta de graduación. Ella organizó todos los detalles y dejó sorprendidos a vecinos, compañeros, maestros y usuarios de Instagram.

Esta madre de USA tenía la intención de regalarle a su hijo Johnny un viaje a Dubai como regalo de graduación, pero a última hora cambió de parecer y llevó “Dubai a Filadelfia”.

La espectacular fiesta tuvo un asombroso despliegue que incluyó tres parejas para el joven, un camello, toneladas de arena para que el animal se sintiera “como en casa”, tres autos de lujo, entre otros detalles.

Además, Saudia Shuler encargó un mural a un artista para tener la mejor escenografía.

Consultada por la fiesta y el derroche de dinero, Saudia explicó que JJ se lo merecía pues se graduó con altas calificaciones y destacadas participaciones en el equipo de básquet, pero detrás de todo había algo conmovedor.

“Hace tres años, cuando tenía 40, sufrí un infarto, además me detectaron cáncer. Tuve que luchar duro. Estaba a punto de morir. En ese lapso tuve que enfrentar el asesinato de mi pareja y la muerte de mi otro hijo. Me atormentaba la idea de no estar presente cuando JJ se graduara, por eso hice de este día algo inolvidable para él”, dijo la madre.

Su sueño del “día más inolvidable” de su hijo no se habría cumplido sin el dinero que ahorró por dos años ni la ayuda de muchos amigos y parte de la comunidad local.

