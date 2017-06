Club busca meseras guapas y "sin novios celosos" y alborota Instagram

El administrador de la discoteca “sala Richard New Look” jamás se imaginó que un anuncio laboral buscando meseras iba causar tanto revuelo en Instagram y terminaría en todos los medios digitales de España. Cuando se percató de la polémica ya era tarde y por más que eliminó la publicación, el escándalo se “había regado”.

Todo empezó cuando Julio Granado escribió en la cuenta de Instagram de Richar New Look un pedido. Buscaba camareras guapas, delgadas y de buena presencia para la temporada de verano. Además debían estar solteras o no tener “novios enfermos celosos esperándolas a las cinco en la puerta para llevarlas a casa”.

La discoteca en cuestión tuvo que disculparse por el anuncio. (Foto: Captura Facebook)

Las elegidas, mayores de 18 años, atenderían a los demandantes clientes de la discoteca situada en la playa de Levante, en Benidorm.

Como era de esperarse, el mensaje en Instagram se viralizó y generó una serie de reacciones negativas, por lo que Julio Granado lo eliminó y tuvo que ofrecer disculpas en Facebook.

