Esta agente se obsesionó con reclusa y le envió selfies desnuda

No hay imposibles para el amor o la pasión, eso debió pensar la oficial carcelaria del HMP Send de Surrey (Reino Unido) Faron Selvage, de 21 años, cuando empezó a obsesionarse con Sydnee Offord, una prisionera de 29 años que estaba a su cargo con la que terminó teniendo sexo en su misma celda.

La historia prohibida de Selvage fue revelada por la propia Offord. Ella contó a un medio británico que la oficial empezó a fijarse en ella hace unos meses y no paró hasta tener relaciones sexuales. Es más le enviaba selfies desnuda, cartas de amor subidas de tono y chocolates.

Sydnee Offord, quien fue detenida por violar una orden de restricción contra una exnovia, indicó que quiso terminar la relación en muchas oportunidades pues estaba temerosa de lo que podría ocurrirle a su amante, pero a Faron Selvage no le importó nada.

“Todo empezó un día que yo estaba sentada en mi cama y ella exclamó: ‘Nunca sentí nada así por una mujer’. Ella me dijo que le gustaban mis pechos. La próxima vez nos besaríamos más apasionadamente. Pasó cada vez que venía a mi celda. Nos tocábamos los senos y pasábamos nuestras manos por las piernas y traseros. Estaba claro que Faron quería sexo total. Cuando nos enganchamos me emocionó porque sabía del peligro. Pero lo rechacé porque sabía que caminábamos sobre hielo delgado. Le dije que la podrían detener, pero no le importó”, relató la prisionera.

Luego de que Offord fuera liberada de la cárcel, Selvage continuó con su conquista. Le enviaba mensajes acalorados, más selfies desnuda pero ella la rechazó.

Ahora la oficial está siendo investigada por sus superiores y podría terminar presa por conducta inapropiada.

no dejes de ver

Mujer rusa se arroja de un edificio en llamas durante incendio

Una mujer sobrevive tras caer de un octavo piso. (Video: RT)