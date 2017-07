Enfrenta cáncer por su fiesta promoción y escuela rompe sus sueños

Alex Dallas es una adolescente de 16 años que desde niña lucha contra el cáncer. Su última operación de alto riesgo se llevó a cabo hace 6 meses y aunque debía estar tranquila, ella aceleró su recuperación y se puso al día en sus deberes con clases privadas para no poderse la fiesta de promoción, sin embargo todos sus sueños se rompieron en pedazos cuando su escuela le informó que no será considerada en la lista.

La madre de Alex Dallas contó este penoso en Facebook y desató su furia contra la escuela Orminston Bolingbroke, cuyas autoridades, lejos de comprender que su hija se recuperaba de una peligrosa operación, le cerraron las puertas del evento porque había faltado por meses y no cosechó una relación de amistad con sus compañeros.

Sam Mattison también contó que antes de regresar a la escuela, toda su familia invirtió dinero para cumplirle el sueño a su hija. Ella encargó la confección de un vestido de más de 400 dólares y zapatos de unos 60 dólares, mientras que su abuela le prometió una sesión de maquillaje de más de 100 dólares.

“Ella no necesitaba esto. Acaban de abrirle la cabeza en una operación enorme”, dijo.

Contactada por los medios, la adolescente contó que “estaba tan triste por perderse el día más esperado de su vida desde que tenía 11 años”.

Un representante del centro educativo dio la cara ante el repudio de miles de personas por las redes sociales y explicó su punto de vista.

“Como no vino en los últimos meses, le pedimos que venga una hora al día en las dos semanas previas a la fiesta, para que podamos evaluarla y que ella interactúe con otros estudiantes. Lamentablemente, no lo hizo y decidimos que no sería lo correcto que ella asista al evento”, refirió.

A pesar del mal rato, Alex Dallas aseguró que este episodio no la detendrá y en setiembre iniciará su nueva etapa como enfermera. “Espero poder graduarme ahí”, dijo.

